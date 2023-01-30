45 медалей Олимпиады-2020 выиграли представители армии убийц: министр указал МОК на важную деталь

Дмитрий Кулеба объяснил Баху, почему агрессоров не должно быть на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет все настойчивей продвигает свою идею пустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. По мнению МОК, агрессоры могли бы выступать там под олимпийским флагом.

Это возмутило Владимира Зеленского, который пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами зверства российской армии.

Отреагировал на последние олимпийские новости и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, которые являются членами Центрального спортивного клуба российской армии. Армии, которая совершает бесчинства, убивает, насилует, грабит.

Вот кого невежда МОК хочет поставить под белый флаг, разрешая им соревноваться", — написал Кулеба в Twitter.

Ранее на слова Баха отреагировал президент НОК Украины Вадим Гутцайт, пригрозивший бойкотом Олимпиады. Также о бойкоте заговорили в Федерации баскетбола Украины. Наши команды готовы отказаться от олимпийской квалификации, если там будут выступать россияне и белорусы.