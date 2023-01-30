Укр

45 медалей Олимпиады-2020 выиграли представители армии убийц: министр указал МОК на важную деталь

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Большинство спортсменов россии имеют воинские звания Новость обновлена 30 января 2023, 16:07
Большинство спортсменов россии имеют воинские звания. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дмитрий Кулеба объяснил Баху, почему агрессоров не должно быть на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет все настойчивей продвигает свою идею пустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. По мнению МОК, агрессоры могли бы выступать там под олимпийским флагом.

Это возмутило Владимира Зеленского, который пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами зверства российской армии.

Отреагировал на последние олимпийские новости и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, которые являются членами Центрального спортивного клуба российской армии. Армии, которая совершает бесчинства, убивает, насилует, грабит.

Вот кого невежда МОК хочет поставить под белый флаг, разрешая им соревноваться", — написал Кулеба в Twitter.

Ранее на слова Баха отреагировал президент НОК Украины Вадим Гутцайт, пригрозивший бойкотом Олимпиады. Также о бойкоте заговорили в Федерации баскетбола Украины. Наши команды готовы отказаться от олимпийской квалификации, если там будут выступать россияне и белорусы.

Теги:
#Олимпийские игры #МОК #Дмитрий Кулеба #Олимпиада-2024