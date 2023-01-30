Если здравый смысл не победит: что сделает Украина, когда россию пустять на Олимпиаду-2024

Федерация баскетбола Украины готова на решительный шаг

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис поддерживает намерение Международного олимпийского комитета допустить россиян к соревнованиям.

"Если обстоятельства позволят, мы будем искать какие-то возможности для решения этой ситуации, потому что нет сомнений, россия – очень большая сила в мировом баскетболе", — заявил Загклис.

На это уже отреагировала Федерация баскетбола Украины, которая пригрозила бойкотом олимпийской квалификации. Соответствующее письмо было опубликовано на сайте ФБУ.

В своем письме Федерация баскетбола Украины призвала ФИБА принять решительные шаги по недопущению к участию в Олимпийских играх, квалификации к ним и другим международным стартам спортсменов из россии и беларуси, пока эти страны не прекратят военную агрессию в Украине.

В противном случае Федерация баскетбола Украины оставляет за собой право бойкотировать все возможные соревнования в рамках олимпийской квалификации, а также призвать весь цивилизованный мир к бойкоту Олимпиады.

"С глубокой грустью и разочарованием мы пишем это письмо. Вот уже почти год, как в Украине идет кровопролитная война, которую своим вторжением на нашу землю начала российская федерация. В это же время Международный Олимпийский комитет рассматривает участие российских и белорусских спортсменов в ближайших Олимпийских играх 2024 в Париже.

В этот факт нам трудно поверить! Всегда фундамент олимпизма был заложен на принципах взаимоуважения и борьбы за мир. Цель же олимпийского движения состоит в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, которое заботится о сохранении человеческого достоинства.

Что мы в итоге имеем? МОК всколыхнул весь цивилизованный мир решением, которым перечеркивает свои главные принципы, он рассматривает возможность вернуть убийц и палачей в олимпийскую семью. Мы не представляем, как можно выходить на одни стадионы и игровые площадки со спортсменами страна, которых бомбит, насилует и пытается уничтожить другую нацию, захватить ее суверенную территорию и посеять мрак и хаос.

Мы призываем ФИБА предпринять решительные шаги по недопущению участия в Олимпийских играх, квалификации к ним и другим международным стартам спортсменов из россии и беларуси, пока эти страны не прекратят военную агрессию в Европе.

Если здравый смысл не победит в этой страшной истории, Федерация баскетбола Украины оставляет за собой право бойкотировать все возможные соревнования в рамках олимпийской квалификации, в частности – это возможные квалификации с участием национальных сборных Украины и сборных Украины 3х3. В то же время мы будем призывать и весь цивилизованный мир к бойкоту Олимпиады, которая в таком случае будет иметь гигантский след крови на своем белом флаге", — гласит заявление ФБУ.

Напомним, что Олимпийский совет Азии предложил россии и белорусам участвовать в Азиатских играх 2023 года. Они могут стать квалификацией на Олимпиаду-2024.