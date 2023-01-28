"МОК продвигает насилие и массовые убийства": у Зеленского недовольны позицией Баха

В Украине недовольны решением руководства мирового спорта

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал возможное возвращение россиян и белорусов на международные соревнования. С таким призывом к миру обратился президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Соответствующий пост Подоляк разместил в Twitter. Советник ОП отметил, что спорт и политика связаны, вопреки заявлениям из кремля, что спорт — вне политики.

"МОК предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений. И потому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные "послы смерти"…

Спорт не бывает вне политики – спорт продвигает ее. Итак, МОК продвигает человеконенавистническую политику рф", — написал Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение МОК, а также пригласил главу организации посетить Бахмут, где месяцами идут тяжелые бои. К слову, Томас Бах проигнорировал слова главы государства и заявил, что российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.