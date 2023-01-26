Украинка настреляла на золотую медаль в Германии

Спортсменка отлично начала соревновательный год

Украинка Елена Костевич, которая выиграла чемпионат Европы в прошлом году, взошла на высшую строчку пьедестала международного турнира H&N Cup по пулевой стрельбе, проходящем в немецком Мюнхене (Германия).

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. 37-летняя Елена добыла "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Наша олимпийская чемпионка показала лучший результат в квалификации (580), а впоследствии подтвердила высший класс в финале, где в решающей дуэли оказалась точнее многократной медалистки чемпионатов мира и Европы Зораны Арунович из Сербии (17:9). "Бронзу" завоевала французская спортсменка Камиль Еджеевски.

"Поздравляем и гордимся! Украинцы – нация победителей!" — гласит сообщение НОК.

Ранее сообщалось, что на турнире в Германии блестяще выступили украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые начали сезон с победы и "серебра" соответственно.

Напомним, украинка Александра Меркушина добыла вторую медаль на XVI зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.