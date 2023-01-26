Українка настріляла на золоту медаль у Німеччині

Спортсменка чудово розпочала змагальний рік

Українка Олена Костевич, яка виграла чемпіонат Європи минулого року, зійшла на найвищий рядок п’єдесталу міжнародного турніру H&N Cup з кульової стрільби, що проходить у німецькому Мюнхені (Німеччина).

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. 37-річна Олена здобула "золото" у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Наша олімпійська чемпіонка показала найкращий результат у кваліфікації (580), а згодом підтвердила вищий клас у фіналі, де у вирішальній дуелі виявилася точнішою за багаторазову медалістку чемпіонатів світу та Європи Зорану Арунович із Сербії (17:9). "Бронзу" виборола французька спортсменка Каміль Єджеєвські.

"Вітаємо і пишаємося! Українці — нація переможців!" — йдеться у повідомленні НОК.

Раніше повідомлялося, що на турнірі в Німеччині блискуче виступили українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які розпочали сезон із перемоги та "срібла" відповідно.

Нагадаємо, українка Олександра Меркушина виборола другу медаль на XVI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.