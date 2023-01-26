Магучіх виграла стартовий турнір у новому році

Українські легкоатлетки вдало розпочали сезон

Медальним дублем відкрили міжнародний сезон українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. До речі, перша за підсумками минулого сезону навіть претендувала на нагороду легкоатлетки року.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Повідомляється, що Магучіх на турнірі в Котбусі (Німеччина) виборола "золото", а Геращенко — "срібло".

На етапі World Athletics Continental Tour Bronze Ярослава показала результат 1.98 м, а Ірина — 1.96 м. "Бронзу" виборола Гета Туурі (1,90 м) з Фінляндії.

Спроба Магучіх перестрибнути планку на висоті 2,02 м:

"Наші привітання спортсменкам та їхнім тренерам!" — йдеться у повідомленні НОК України.

Нагадаємо, Ярослава за підсумками 2022 року була визнана спортсменкою року в Україні. У голосуванні серед чоловіків та жінок її випередив лише олімпійський чемпіон Пекіна Олександр Абраменко, який приніс Україні єдину медаль на Іграх-2022. Минулого сезону Магучіх з рекордом увійшла в історію "Діамантової ліги", але світовий рекорд їй не підкорився.