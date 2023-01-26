Магучих выиграла стартовый турнир в новом году

Украинские легкоатлетки удачно начали сезон

Медальным дублем открыли международный сезон украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. К слову, первая по итогам прошлого сезона даже претендовала на награду легкоатлетки года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Сообщается, что Магучих на турнире в Котбусе (Германия) завоевала "золото", а Геращенко — "серебро".

На этапе World Athletics Continental Tour Bronze Ярослава показала результат 1.98 м, а Ирина — 1.96 м. "Бронзу" завоевала Гета Туури (1,90 м) из Финляндии.

Попытка Магучих перепрыгнуть планку на высоте 2,02 м:

"Наши поздравления спортсменкам и их тренерам!" — гласит сообщение НОК Украины.

Напомним, Ярослава по итогам 2022 года была признана спортсменкой года в Украине. В голосовании среди мужчин и женщин ее опередил только олимпийский чемпион Пекина Александр Абраменко, принесший Украине единственную медаль на Играх-2022. В прошлом сезоне Магучих с рекордом вошла в историю "Бриллиантовой лиги", но мировой рекорд ей не покорился.