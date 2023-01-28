Спортсменка без флага выиграла Australian Open: за ней наблюдал знаменитый Гладиатор (видео)

Арина Соболенко в финале обыграла Елену Рыбакину

Первый в году теннисный турнир "Большого шлема" подходит к завершению. В субботу, 28 января, был сыгран женский финал. Ранее отца Новака Джоковича заметили возле портрета путина на Australian Open.

В поединке за титул сошлись Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко, представительница беларуси, которая выступает без национальной идентификации.

За поединком на трибунах внимательно следил известный новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу, прославившийся после фильма "Гладиатор".

Встреча продолжалась три сета и завершилась победой Соболенко — 4:6, 6:3, 6:4. Поединок продлился 2 часа 29 минут. Соболенко 17 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Рыбакиной девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных. Соболенко допустила 27 невынужденных ошибок, Рыбакина — 22.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист не пожал руку россиянину после окончания матча.

Напомним, что известный украинский теннисист Александр Долгополов сейчас служит в аэроразведке. Недавно Долгополов рассказал, с какими сложностями стыкается на линии фронта.