Аріна Соболенко у фіналі обіграла Олену Рибакіну

Перший у році тенісний турнір "Великого шолома" добігає кінця. У суботу, 28 січня, було зіграно жіночий фінал. Раніше батька Новака Джоковича помітили біля портрета путіна на Australian Open.

У поєдинку за титул зійшлися Олена Рибакіна з Казахстану та Аріна Соболенко, представниця білорусі, яка виступає без національної ідентифікації.

За поєдинком на трибунах уважно стежив відомий новозеландський актор і режисер Рассел Кроу, який прославився після фільму "Гладіатор".

Зустріч тривала три сети (2 години 29 хвилин) і завершилася перемогою Соболенко — 4:6, 6:3, 6:4. Соболенко 17 разів подала навиліт, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала 3 брейк-пойнти з 13. На рахунку Рибакіної дев’ять ейсів, одна подвійна помилка і два реалізовані брейк-пойнти з семи зароблених. Соболенко припустилася 27 невимушених помилок, Рибакіна — 22.

Раніше повідомлялося, що український тенісист не потис руку росіянину після закінчення матчу.

Нагадаємо, що відомий український тенісист Олександр Долгополов зараз служить в аеророзвідці. Нещодавно Долгополов розповів, з якими труднощами натикається на лінії фронту.