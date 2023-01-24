Не хотів бруднитися: український тенісист не потис руку росіянину (відео)

Ілля Марченко проігнорував традиційне рукостискання

Український тенісист Ілля Марченко вийшов у основну сітку турніру АТР серії "Челленджер" у французькому Кемпері. У фіналі кваліфікації наш тенісист зустрівся із представником країни-агресора. Раніше на Australian Open заборонили російські прапори.

Марченко на двох тай-брейках обіграв Івана Гахова — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин, за які Марченко шість разів подав навиліт, припустився трьох подвійних помилок, програв два гейми на своїй подачі і зробив два брейки. Українець вперше зіграє в основній сітці цього сезону.

Після матчу Ілля Марченко принципово не став тиснути руку росіянина Гахова, хоча це традиція в тенісі.

Нагадаємо, що відомий український тенісист Олександр Долгополов зараз служить в аеророзвідці. Нещодавно Долгополов розповів, з якими труднощами натикається на лінії фронту. Раніше тенісист різко відреагував на запропоноване різдвяне перемир’я.

До речі, перша ракетка Росії та шостий номер рейтингу ATP Андрій Рубльов поскаржився на фанів з українським прапором, які були присутні на його матчі в Австралії.