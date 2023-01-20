Найкращий російський тенісист поскаржився на українців під час матчу (відео)
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За словами росіянина, уболівальники з прапором України ображали його
Перша ракетка росії та шостий номер рейтингу ATP Андрій Рубльов поскаржився на фанів з українським прапором, які були присутні на його матчі в Австралії, де нещодавно стався конфуз із тенісисткою.
Про це повідомляє msn. За інформацією джерела, Рубльов під час матчу другого раунду Турніру Великого Шлему Australian Open-2023 проти фіна Еміля Руусуворі (№46 ATP) попросив суддю на вежі, щоб той зробив попередження українським уболівальникам, які нібито ображали його. При цьому росіянин зазначив, що український прапор його не бентежить.
"Сутність була не у прапорі. Я відразу сказав судді, що це не про прапор. Вони можуть вивішувати будь-який прапор: я повністю розумію ситуацію. Йдеться швидше про те, що вони почали говорити мені погані слова. Я попросив суддю, щоб він хоча б сказав їм не злословити, коли я йду на зміну сторін", — розповів пізніше Андрій.
Додамо, Рубльов здобув перемогу в матчі проти Руусуворі у чотирьох сетах і пройшов у наступний раунд, де зустрінеться з британцем Денієлом Евансом (21 січня).
Нагадаємо, Організатори тенісного турніру Australian Open-2023 заборонили глядачам приносити на трибуни прапори росії та Білорусі через інцидент на матчі українки.
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