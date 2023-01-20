Лучший российский теннисист пожаловался на украинцев во время матча (видео)

По словам россиянина, болельщики с флагом Украины оскорбляли его

Первая ракетка россии и шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублев пожаловался на фанов с украинским флагом, которые присутствовали на его матче в Австралии, где недавно случился конфуз с теннисисткой.

Об этом сообщает msn. По информации источника, Рублев во время матча второго раунда Турнира Большого Шлема Australian Open-2023 против финна Эмиля Руусувори (№46 ATP) попросил судью на вышке, чтобы тот сделал предупреждение украинским болельщикам, которые якобы оскорбляли его. При этом россиянин отметил, что украинский флаг его не смущает.

"Суть была не в флаге. Я сразу сказал судье, что это не о флаге. Они могут вывешивать какой угодно флаг: я полностью понимаю ситуацию. Речь скорее о том, что они начали говорить мне плохие слова. Я попросил. судью, чтобы он хотя бы сказал им не злословить, когда я иду на смену сторон", — рассказал позднее Андрей.

Добавим, Рублев одержал победу в матче против Руусувори в четырех сетах и ​​прошел в следующий раунд, где встретится с британцем Дэниелом Эвансом (21 января).

Напомним, Организаторы теннисного турнира Australian Open-2023 запретили зрителям приносить на трибуны флаги россии и Беларуси из-за инцидента на матче украинки.

Ранее бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов рассказал, что делает на фронте.