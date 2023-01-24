Не хотел пачкаться: украинский теннисист не пожал руку россиянину (видео)
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Илья Марченко проигнорировал традиционное рукопожатие
Украинский теннисист Илья Марченко вышел в основную сетку турнира АТР серии "Челленджер" во французском Кемпере. В финале квалификации наш теннисист встретился с представителем страны-агрессора. Ранее на Australian Open запретили российские флаги.
Марченко на двух тай-брейках обыграл Ивана Гахова — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).
Поединок продолжался 1 час 45 минут, за которые Марченко шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и сделал два брейка. Украинец впервые сыграет в основной сетке в этом сезоне.
После матча Илья Марченко принципиально не стал пожимать руку россиянину Гахову, хотя это традиция в теннисе.
Напомним, что известный украинский теннисист Александр Долгополов сейчас служит в аэроразведке. Недавно Долгополов рассказал, с какими сложностями стыкается на линии фронта. Ранее теннисист резко отреагировал на предложенное рождественское перемирие.
Кстати, первая ракетка россии и шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублев пожаловался на фанов с украинским флагом, которые присутствовали на его матче в Австралии.