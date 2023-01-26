Джоковича помітили біля портрета путіна: він підтримав росіян у війні з Україною

Команду тенісиста вже попередили організатори Australian Open

Цими днями Мельбурн приймає Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. Ми вже писали, що вболівальникам заборонено проносити на трибуни російські прапори, але вони оминають політичні обмеження.

Уболівальники сербського тенісиста Новака Джоковича влаштували акцію на підтримку російської агресії. І батько тенісиста Срджан Джокович підтримав їх. Він був помічений на відео, на якому стоїть із чоловіком із російським прапором та зображенням путіна. На футболці чоловіка написано "де ми, там росія" та зображена буква Z.

Також на відео потрапив фрагмент, в якому Срджан Джокович сказав "да здравствуют русские".

Організатори Australian Open вже направили звернення до команди тенісиста та попросили обмежити себе у політичних висловлюваннях.

Нагадаємо, напередодні Рубльов поскаржився судді на українських уболівальників під час матчу Australian Open. До речі, в 1/32 фіналу турніру стався досить кумедний епізод, американка Даніель Коллінз забула правила та почала святкувати перемогу, коли ще не виграла матч..

Раніше повідомлялося, що український спортсмен не потис руку росіянину після закінчення матчу.