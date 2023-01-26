Джоковича заметили возле портрета путина: он поддержал русских в войне с Украиной

Команде теннисиста уже вынесли предупреждение организаторы Australian Open

В эти дни Мельбурн принимает Открытый чемпионат Австралии по теннису. Мы уже писали, что болельщикам запрещено проносить на трибуны российские флаги, но они обходят политические ограничения.

Болельщики сербского теннисиста Новака Джоковича устроили акцию в поддержку российской агрессии. И отец теннисиста Срджан Джокович поддержал их. Он был замечен на видео, на котором стоит с мужчиной с российским флагом и изображением путина. На футболке мужчины написано "где мы, там россия" и изображена буква Z.

Также на видео попал фрагмент, в котором Срджан Джокович сказал "да здравствуют русские".

Организаторы Australian Open уже направили обращение к команде теннисиста и попросили ограничить себя в политических высказываниях.

Напомним, накануне Рублев пожаловался судье на украинских болельщиков во время матча Australian Open. Кстати, в 1/32 финала турнира произошел довольно забавный эпизод, американка Даниэль Коллинз забыла правила и начала праздновать победу раньше времени.

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен не пожал руку россиянину после окончания матча.