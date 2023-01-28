"МОК просуває насильство та масові вбивства": у Зеленського незадоволені позицією Баха

В Україні незадоволені рішенням керівництва світового спорту

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував можливе повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання. З таким закликом до світу звернувся президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Відповідний пост Подоляк розмістив у Twitter. Радник ОП зазначив, що спорт і політика пов’язані, попри заяви з кремля, що спорт — поза політикою.

"Мок пропонує світу промоцію насильства, масових вбивств, руйнувань. І тому наполягає, що російські спортсмени повинні брати участь у змаганнях як безумовні "посли смерті"… Спорт не буває поза політикою – спорт просуває її. Отже, МОК просуває людиноненависницьку політику рф", — написав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення МОК, а також запросив голову організації відвідати Бахмут, де місяцями точаться важкі бої. До речі, Томас Бах проігнорував слова глави держави та заявив, що російські та білоруські спортсмени могли б змагатися під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.