Россияне - олимпийские чемпионы в изнасиловании: Кличко записал мощное видео для Баха

Чемпион Атланты-1996 призвал главу МОК не пускать на Олимпиаду россиян и белорусов

Легендарный украинский боксер, олимпийский чемпион-1996 Владимир Кличко записал обращение к президенту МОК Томасу Баху. Кличко возмущен, что российским и белорусским спортсменам могут разрешить участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами зверства российской армии.

Обращение к Баху Кличко опубликовал в Twitter.

"Уважаемый Томас Бах, сегодня россияне — олимпийские чемпионы в преступлениях против мирного населения. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете соучастником этой отвратительной войны.

Не делайте этого, иначе вы предадите олимпийский дух. Не совершайте этой ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Успехов в принятии решения", – сказал Кличко.

Ранее на слова Баха отреагировал президент НОК Украины Вадим Гутцайт, пригрозивший бойкотом Олимпиады. Также о бойкоте заговорили в Федерации баскетбола Украины. Наши команды готовы отказаться от олимпийской квалификации, если там будут выступать россияне и белорусы.