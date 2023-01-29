Зеленський написав листа Макрону через МОК: подробиці

Президент закликав не допустити використання Олімпіади для пропаганди агресії росії

Допуск російських спортсменів до виступів на міжнародних спортивних іграх на кшталт Олімпіади є спробою показати світові, що терор може бути допустимим.

У своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський назвав шокуючим те, що попри постійні обстріли міст та вбивства мирних жителів доводиться переконувати Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у необхідності відмовитися від будь-якої підтримки країни-терориста.

"Ніби можна заплющити очі на те, що росія робить з Херсоном, Харковом, Бахмутом та Авдіївкою", — сказав він.

Зеленський додав, що написав з цього приводу листа президенту Франції Еммануелю Макрону, який прийматиме Олімпіаду у 2023 році.

За його словами, необхідно переконатися, що росія не зможе використати цю чи будь-яку іншу спортивну подію для пропаганди своєї агресії чи державного шовінізму.

Глава держави також нагадав, що в Європі на початку XX століття вже були помилки, які призвели до страшних трагедій, включаючи і олімпійську помилку. Тим самим він явно натякнув на Олімпіаду 1936 року, яка проводилася в нацистській Німеччині, навіть попри людиноненависницьку політику її керівництва.

Як повідомлялося раніше, у МОК припустили, що під час виконання низки умов російських спортсменів можуть допустити до Олімпійських ігор. Це викликало широкий резонанс, а в Україні навіть не виключили можливості бойкоту змагань.