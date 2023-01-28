Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував скандал з Міжнародним олімпійським комітетом

Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях за дотримання ними певних правил якось нейтральний прапор викликало цілком логічне обурення в Україні.

Президент Зеленський вже запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут, щоб той побачив на власні очі, що нейтральності не існує. І що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю.

Мало того, Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо МОК не змінить свою позицію.

Міф про те, що спорт та культура поза політикою – вигідний тим, хто на спорті та культурі заробляє. Якщо у людей головною цінністю є гроші, вони намагаються їх заробити, попри реальність. І у них для цього збудовані цілі бастіони гарних виправдань. МОК отримує від росії чималі гроші. І не хоче їх втрачати.

Чиновники від спорту звикли до хороших зарплат та премій. Заради них вони готові заплющити очі на воєнні злочини росії. На вбивства, на тортури, на зґвалтування. Адже вбивають і катують не їхніх рідних та близьких, а українців. І щоб прикрити цю ганьбу фіговим листком виправдань вони розповідають, що спорт поза політикою. Вбивства – окремо, внески росії до МОК – окремо. Ця система з’явилася не вчора, згадайте Олімпіаду у гітлерівській Німеччині у тридцятих. Нині ми бачимо гідних спадкоємців тих номенклатурників. Людей, позбавлених совісті.