Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал скандал с международным олимпийским комитетом

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении ими определенных правил как-то нейтральный флаг, вызвало вполне логичное негодование в Украине.

Президент Зеленский уже пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут, чтобы тот увидел своими глазами, что нейтральности не существует. И что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью.

Более того – Украина готова бойкотировать Олимпийские игры, если МОК не изменит свою позицию.

Миф о том, что спорт и культура вне политики – выгоден тем, кто на спорте и культуре зарабатывает. Если у людей главной ценностью являются деньги, они стараются их заработать, без оглядки на реальность. И у них для этого выстроены целые бастионы красивых оправданий. МОК получает от россии приличные деньги. И не хочет их терять.

Чиновники от спорта привыкли к хорошим зарплатам и премиям. Ради них они готовы закрыть глаза на военные преступления россии. На убийства, на пытки, на изнасилования. Ведь убивают и пытают не их родных и близких, а украинцев. И чтобы прикрыть этот позор фиговым листком оправданий они рассказывают, что спорт вне политики. Убийства – отдельно, взносы россии в МОК – отдельно. Эта система появилась не вчера, вспомните Олимпиаду в гитлеровской Германии в тридцатых. Сейчас мы видим достойных наследников тех номенклатурщиков. Людей, лишенных совести…