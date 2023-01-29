Зеленский написал письмо Макрону из-за МОК: подробности

Президент призвал не допустить использования Олимпиады для пропаганды агрессии россии

Допуск российских спортсменов к выступлениям на международных спортивных играх, вроде Олимпиады, является попыткой показать миру, что террор может быть допустимым.

В своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал шокирующим то, что несмотря на постоянные обстрелы городов и убийства мирных жителей, приходится убеждать Международный олимпийский комитет (МОК) в необходимости отказаться от любой поддержки страны-террориста.

"Как будто можно закрыть глаза на то, что россия делает с Херсоном, Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой", — сказал он.

Зеленский добавил, что написал по этому поводу письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который будет принимать Олимпиаду в 2023 году.

По его словам, необходимо убедиться, что россия не сможет использовать это или любое другое спортивное событие для пропаганды своей агрессии или государственного шовинизма.

Глава государства также напомнил, что в Европе в начале XX века уже совершались ошибки, которые привели к страшным трагедиям, включая и олимпийскую ошибку. Тем самым он явно намекнул на Олимпиаду 1936 года, которая проводилась в нацистской Германии даже несмотря на человеконенавистническую политику ее руководства.

Как сообщалось ранее, в МОК допустили, что при выполнении ряда условий российских спортсменов могут допустить к Олимпийским играм. Это вызвало широкий резонанс, а в Украине даже не исключили возможности бойкота соревнований.