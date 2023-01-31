Пока не закончится варварская война: Польша ставит условие МОК

Оккупантов не хотят видеть на Олимпийских играх

Глава Национального олимпийского комитета Польши Анджей Красницки прокомментировал возможное возвращение спортсменов из россии и беларуси в международные соревнования. Этого добивается Международный олимпийский комитет.

"Пока не закончится эта варварская война в Украине, ни один российский и белорусский спортсмен не должен участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры", — цитирует Красницки сайт Insidethegames.

Как сообщалось ранее, 25 января МОК сообщил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил.

Это вызвало шквал критики со стороны Украины, которая даже заявила, что не исключает бойкота Олимпийских игр.

О важности недопущения появления россиян на подобных соревнованиях также заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что в связи с этим даже написал письмо французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

Наши команды готовы отказаться от олимпийской квалификации, если там будут выступать россияне и белорусы.