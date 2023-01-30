Скандал із допуском росіян на Олімпіаду отримав продовження: МОК звинуватив Україну в "наклепі"

МОК не хоче звертати увагу на звинувачення України

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкинув звинувачення України у підтримці війни після того, як вирішив дати можливість росіянам брати участь в Олімпійських іграх.

Як повідомляє Reuters, у МОК відреагували на слова радника голови ОПУ Михайла Подоляка, який напередодні звинуватив організацію у "просуванні насильства, масових вбивств, руйнувань".

"МОК найрішучішим чином відкидає це й інші наклепницькі заяви. Вони не можуть бути основою для будь-якого конструктивного обговорення", — йдеться у заяві організації.

Як повідомлялося раніше, 25 січня МОК повідомив, що розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил. Це стосується не лише допінг-контролю, а й не підтримували вторгнення росії в Україну.

Це викликало шквал критики з боку України, яка навіть заявила, що не відкидає бойкоту Олімпійських ігор.

Про важливість недопущення появи росіян на подібних змаганнях також заявляв і президент України Володимир Зеленський, який повідомив, що у зв’язку з цим навіть написав листа французькому колезі Еммануелю Макрону.

Україну в цьому плані вже підтримала Польща, яка хоче заручитись підтримкою інших країн, щоб висунути МОК ультиматум.