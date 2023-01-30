Польща стала на бік України проти МОК та росіян: подробиці

Польща має намір створити коаліцію з країн, без яких Олімпіада неможлива

На тлі скандального рішення МОК про те, що росіян та білорусів можуть допустити на Олімпійські ігри-2024, Польща зробила заяву. Країна має намір оголосити ультиматум Міжнародному олімпійському комітету.

Про це сказав міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук, повідомляє Polskie Radio. Це стане можливим у тому випадку, якщо до Польщі приєднаються інші авторитетні країни.

За словами Бортничука, Польща не хоче бути єдиною країною, яка висуне МОК ультиматум. Тому шукає авторитетні країни, які приєдналися б до неї.

"Такий сценарій цілком реальний, проте я не хотів би, щоб Польща була єдиною країною, яка ставитиме такий ультиматум. Тут має бути створення ефективної коаліції країн, без яких організація Ігор була б неможлива", – заявив міністр.

Також він розповів, що міністри спорту 40 країн підписали звернення, щоби створити тиск на керівництво Міжнародного Олімпійського Комітету. Деталі звернення Каміль Бортничук розкривати не став, але пообіцяв поінформувати згодом. За його словами, основна відповідальність у цьому питанні лежить на Польщі та Великій Британії.

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