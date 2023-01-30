Польша встала на сторону Украины против МОК и россиян: подробности

Польша намерена создать коалицию из стран, без которых Олимпиада невозможна

На фоне скандального решения МОК о том, что россиян и беларусов могут допустить на Олимпийские игры-2024, Польша сделала заявление. Страна намерена объявить ультиматум Международному олимпийскому комитету.

Об этом сказал министр спорта Польши Камиль Бортничук, передает Polskie Radio. Это станет возможно в том случае, если к Польше присоединятся другие авторитетные страны.

По словам Бортничука, Польша не хочет быть единственной страной, которая выдвинет МОК ультиматум. Поэтому ищет авторитетные страны, которые присоединились бы к ней.

"Такой сценарий вполне реален, однако я бы не хотел, чтобы Польша была единственной страной, которая будет ставить такой ультиматум. Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможна", – заявил министр.

Также он рассказал, что министры спорта 40 стран подписали обращение, чтобы создать давление на руководство Международного Олимпийского Комитета. Детали обращения Камиль Бортничук раскрывать не стал, но пообещал проинформировать позже. По его словам, основная ответственность в этом вопросе лежит на Польше и Великобритании.

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