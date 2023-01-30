Скандал с допуском россиян на Олимпиаду получил продолжение: МОК обвинил Украину в "клевете"

МОК не хочет обращать внимания на обвинения Украины

Международный олимпийский комитет (МОК) отвергнул обвинения Украины в поддержке войны, после того, как решил дать возможность россиянам участвовать в Олимпийских играх.

Как сообщает Reuters, в МОК отреагировали на слова советника главы ОПУ Михаила Подоляка, который накануне обвинил организацию в "продвижении насилия, массовых убийств, разрушений".

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения", — говорится в заявлении организации.

Как сообщалось ранее, 25 января МОК сообщил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил. Это касается не только допинг-контроля, но и не поддерживали вторжение россии в Украину.

Это вызвало шквал критики со стороны Украины, которая даже заявила, что не исключает бойкота Олимпийских игр.

О важности недопущения появления россиян на подобных соревнованиях также заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что в связи с этим даже написал письмо французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

Украину в этом плане уже поддержала Польша, которая хочет заручиться поддержкой других стран, чтобы выдвинуть МОК ультиматум.