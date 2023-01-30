Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа":

Российская агрессия против Украины проявила кризис в системе международных организаций. Механизмы, работавшие во время холодной войны и после ее завершения, оказались неэффективными перед рисками новой войны. Действующие глобальные структуры не смогли предотвратить российское вторжение и не могут его остановить.

Международные структуры нуждаются в реформировании и перезагрузке для приспособления к новым глобальным вызовам.

Продолжается дискуссия о реформе ООН, прежде всего о лишении государства-агрессора права вето в Совете Безопасности.

Если ООН будет рассматривать вопрос создания международного трибунала по россии, то, вероятно, это будет голосование на Генеральной Ассамблее, а не в Совбезе. Механизм формирования Совета Безопасности и регламент его работы должны быть пересмотрены.

Международный Комитет Красного Креста создавался для выполнения военных конвенций, в том числе по обращению с военнопленными. Украинские пленные находятся в очень тяжелых условиях, а также получить информацию об их состоянии достаточно сложно. Поэтому глава Офиса президента Андрей Ермак на совещаниях публично требует от МККК активных действий по оказанию помощи нашим пленным.

Эта организация должна заниматься не только выступлениями на конференциях, но и полевой работой, как это было в течение сотни лет.

Олимпийский спорт – это тоже политика. Во время холодной войны это проявилось особенно отчетливо, и все помнят бойкот советской сборной после введения войск СССР в Афганистан. Поэтому участие российских спортсменов в Олимпиадах, вокруг чего сейчас столько споров, зависит, прежде всего, от прекращения военной агрессии против Украины. Это должно быть четкой позицией руководства МОК – и даже не нужно делать допинговые скандалы единственной причиной ограничений для российской сборной.