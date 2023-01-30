Война — день 341: оккупанты давят на Донбассе и обстреливают мирные города

Оперативно о главном 30 января

Вторжение россии в Украину продолжается 341 день. Основное давление оккупанты сосредотачивают в районе Бахмута и Угледара, а также активизировались в Запорожской области. Вместе с тем эксперты считают, что несмотря на концентрацию сил на разных участках фронта, россияне реально способны вести наступление лишь в Донецкой области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове российская ракета С-300 попала в жилой дом в центре города из-за чего тот получил сильные повреждения. По предварительной информации, есть погибшие.

Информация за 27 января доступна в сводке: Война – день 338: оккупанты продолжают наступать на Бахмут, но несут огромные потери

С данными за 28 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 339: оккупанты давят на Угледар и штурмуют Бахмут

О происходившем 29 января читайте в материале: Война — день 340: оккупанты штурмуют Бахмут и Угледар, а ВСУ давят на Луганщине