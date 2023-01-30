Ехали к сыну с фронта: в аварии трагически погибла семья пограничников (фото)

Погибших вспоминают как настоящих патриотов, профессионалов и хороших людей

Утром 29 января на Хмельнитчине трагическое ДТП унесло жизни двух пограничников Бердянского отряда — мужа и жены. Полковник Александр Доценко и подполковник Неля Доценко ехали к своему сыну с южной части фронта. 13-летнего парня после вторжения эвакуировали в Хмельницкую область к бабушке. Супруги взяли короткий отпуск, чтобы встретиться с ребенком.

О гибели сообщает Государственная пограничная служба. Согласно данным, Александр занимался оперативно-розыскной деятельностью. Неля была спикером Луганского пограничного отряда. После российского вторжения супруги Доценко служили на южном направлении.

Александр и Неля Доценко

Их жизнь оборвала трагедия – 40-летний мужчина и 37-летняя женщина стали жертвами аварии. Их легковушка Volkswagen Touran столкнулась на дороге с грузовиком MAN вблизи села Качуринцы.

Супруги погибли на месте

Водитель грузовика в больнице

Александра и Нелю вспоминают как добрых, отзывчивых, искренних людей, настоящих профессионалов и патриотов. "Их профессионализм, патриотизм, мужество, несгибаемость духа, мотивированность, проявление во время исполнения служебных обязанностей и в противостоянии вооруженной агрессии со стороны россии стали примером для подражания", — пишет Игорь Заруднев. С благодарностью вспоминают Нелю и журналисты, с которыми она сотрудничала.

Журналисты вспоминают о Неле Доценко

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