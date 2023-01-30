Їхали до сина з фронту: в аварії трагічно загинула родина прикордонників (фото)

Загиблих згадують як справжніх патріотів, професіоналів і гарних людей

Зранку 29 січні на Хмельниччині трагічна ДТП забрала життя двох прикордонників Бердянського загону — чоловіка та дружини. Полковник Олександр Доценко та підполковниця Неля Доценко їхали до свого сина з південного відтинку фронту. 13-річного хлопця після вторгнення евакуювали на Хмельниччину до бабусі. Подружжя взяло коротку відпустку, аби зустрітися з дитиною.

Про загибель повідомляє Державна прикордонна служба. Згідно з даними, Олександр займався оперативно-розшуковою діяльністю. Неля була речницею Луганського прикордонного загону. Після російського вторгнення подружжя Доценків служило на південному напрямку.

Олександ та Неля Доценки

Їхнє життя обірвала трагедія — 40-річний чоловік та 37-річна жінка стали жертвами аварії. Їхній легковик Volkswagen Touran зіткнувся на дорозі з вантажівкою MAN поблизу села Качуринці.

Подружжя загинуло на місці

Водій вантажівки у лікарні

Олександра та Нелю згадують як добрих, чуйних, щирих людей, справжніх професіоналів та патріотів. "Їх професіоналізм, патріотизм, мужність, незламність духу, вмотивованість, проявленні під час виконання службових обов’язків та в протистоянні збройної агресії з боку росії стали прикладом для наслідування", — пише помічник начальника Краматорського прикордонного загону — прессекретар Ігор Заруднєв. З вдячністю згадують Нелю і журналісті, з якими вона співпрацювала.

Журналісти згадують про Нелю Доценко

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель відомого волинського фотографа, який не дожив до дня народження кілька днів. Без батька лишився і син журналіста із Одеси — трагічна звістка прийшла з Херсонського напрямку.