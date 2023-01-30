Їхали до сина з фронту: в аварії трагічно загинула родина прикордонників (фото)
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Загиблих згадують як справжніх патріотів, професіоналів і гарних людей
Зранку 29 січні на Хмельниччині трагічна ДТП забрала життя двох прикордонників Бердянського загону — чоловіка та дружини. Полковник Олександр Доценко та підполковниця Неля Доценко їхали до свого сина з південного відтинку фронту. 13-річного хлопця після вторгнення евакуювали на Хмельниччину до бабусі. Подружжя взяло коротку відпустку, аби зустрітися з дитиною.
Про загибель повідомляє Державна прикордонна служба. Згідно з даними, Олександр займався оперативно-розшуковою діяльністю. Неля була речницею Луганського прикордонного загону. Після російського вторгнення подружжя Доценків служило на південному напрямку.
Їхнє життя обірвала трагедія — 40-річний чоловік та 37-річна жінка стали жертвами аварії. Їхній легковик Volkswagen Touran зіткнувся на дорозі з вантажівкою MAN поблизу села Качуринці.
Олександра та Нелю згадують як добрих, чуйних, щирих людей, справжніх професіоналів та патріотів. "Їх професіоналізм, патріотизм, мужність, незламність духу, вмотивованість, проявленні під час виконання службових обов’язків та в протистоянні збройної агресії з боку росії стали прикладом для наслідування", — пише помічник начальника Краматорського прикордонного загону — прессекретар Ігор Заруднєв. З вдячністю згадують Нелю і журналісті, з якими вона співпрацювала.
Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель відомого волинського фотографа, який не дожив до дня народження кілька днів. Без батька лишився і син журналіста із Одеси — трагічна звістка прийшла з Херсонського напрямку.