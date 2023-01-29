Вдома залишився маленький син: на фронті загинув журналіст із Одеси

Загиблого героя багато хто знав в Одесі, як чуйну та творчу людину

У важких боях за Україну загинув одеський журналіст, письменник та ресторатор Ігор Терьохін. Вдома у воїна залишилася дружина та маленька дитина.

Терьохін став на захист своєї батьківщини з перших днів повномасштабного російського вторгнення на територію нашої країни. Про його смерть у соціальних мережах розповіли друзі. Про це повідомляє одеське видання "Думська".

За життя Терьохін займався написанням прози та був представником одеської алкогольної компанії Вінфорт. На сторінці "Клуб шанувальників вина "Вінтаж"" у Facebook Ігорю Терьохіну присвятили прощальний пост.

"Трагічна новина з Херсонського напрямку. Загинула людина, яку я давно знав за колективом "Три черпаки" – Ігор Терьохін. Сомельє, бренд посол і незмірно творча людина. Його багато хто знав в Одесі, бо він був готовий допомогти всім, хто потребує допомоги. Вічна пам’ять усім загиблим героям, захищаючи Україну!", — написав Сергій Моренець.

Ігор Терьохін

Відомо, що у загиблого воїна будинку залишилася дружина та їхній маленький син.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 30 січня, у Будинку офіцерів в Одесі. Прощальна церемонія запланована на 10.00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну під Соледаром загинув працівник одеського телеканалу Олександр Клімов.