Волонтер, а потім пішов на фронт: під Соледаром загинув працівник одеського телеканалу (фото)

Олександр загинув 17 січня

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка з кожним днем забирає дедалі більше життів наших громадян. Однією із таких непоправних втрат є загибель працівника телебачення Олександра Климова.

17 січня під Соледаром загинув Олександр Климов – водій місцевого одеського телеканалу, який часто брав участь у репортажах. Колеги воїна розповідають, що з початком повномасштабної війни Олександр Клімов став волонтером, а згодом вирушив захищати Україну вже зі зброєю в руках. Вони описують його, як мудру не за роками людину, яка завжди прийде на допомогу.

"Відповідальний до мозку кісток, наш головний водій на каналі. А у скількох репортажах він сам брав участь, рятував тварин та людей. Наш волонтер, який допомагав фонду Бабуся Лео. Піти захищати Батьківщину – це було його особисте бажання, він нічого й ніколи не боявся. Олександра Олександровича Клімова завжди пам’ятатимуть, як справжнього Героя України, який віддав життя у бою з проклятими окупантами", — пише журналіст Дмитро Богомолов.

Олександр Клімов (праворуч)

У Олександра вдома залишилися рідні.

"Багато хто з нас, моїх друзів, знали Олександра Клімова. Це була життєрадісна людина. Завжди готова прийти на допомогу. Саша загинув 17 січня під Соледаром. Удома залишилися рідні", — розповідає телеоператор Олексій Барановський.

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