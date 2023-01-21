Має нагороди та відзнаки за Ірак та Афганістан: в Україні загинув американський спецназівець

Деніел Свіфт звільнився з американської армії майже чотири роки тому

Напад путінських орд на Україну призводить до загибелі не лише військових ЗСУ, а й громадян інших держав, які приїжджають до нашої країни воювати зі вселенським російським злом.

Так, нещодавно в нашій країні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт, який раніше служив у спецназі ВМС США, повідомляє CNN.

Повідомляється, що Свіфт звільнився з американської армії майже чотири роки тому.

"Ми не можемо здогадуватися, чому колишній моряк опинилився в Україні", — заявили у ВМС США.

Державний департамент США підтвердив нещодавню загибель громадянина США, який воював в Україні, але не надав жодних подробиць щодо обставин.

"Ми на зв’язку з його сім’єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім’ї у цей важкий час нам більше нема чого додати ", — сказав представник Держдепартаменту.

Відомо, що Свіфт вступив до лав американської армії у 2005 році. Під час військової служби він отримав нагороди та відзнаки за службу в Іраку та Афганістані.

Раніше повідомлялося, що у бою з росіянами загинув доброволець із елітного польського спецназу.