Дэниэл Свифт уволился из американской армии почти четыре года назад

Нападение путинских орд на Украину приводит к гибели не только военных ВСУ, но и граждан других государства, которые приезжают в нашу страну воевать со вселенским российским злом.

Так, недавно в нашей стране погиб отставной американский военный Дэниэл Свифт, который ранее служил в спецназе ВМС США, передает CNN.

Сообщается, что Свифт уволился из американской армии почти четыре года назад.

"Мы не можем строить догадки, почему бывший моряк оказался в Украине", — заявили в ВМС США.

Государственный департамент США подтвердил недавнюю гибель гражданина США, воевавшего на Украине, но не предоставил никаких подробностей об обстоятельствах.

"Мы на связи с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить", — сказал представитель Госдепартамента.

Известно, что Свифт вступил в ряды американской армии в 2005 году. Во время воинской службы он получил награды и знаки отличия за службу в Ираке и Афганистане.

Ранее сообщалось, что в бою с россиянами погиб доброволец из элитного польского спецназа.