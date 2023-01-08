Месяцами искали в списках пленных и раненых: двух героев с почестями похоронили в Ровно

О судьбах воинов долго ничего не было известно

В Украине идет полномасштабная война с россией, которая продолжает уносить жизни, как украинских воинов, так и гражданских. Трагическое известие пришло в город Ровно, куда сразу два защитника вернулись на вечный покой.

Как рассказал на своей странице мэр Ровно Александр Третьяк, в городе попрощались с двумя воинами, отдавшими жизнь за Украину в боях. О судьбах 37-летнего Андрея Самчука и 27-летнего Богдана Рокицкого давно ничего не было известно, однако 7 января семьи обоих воинов узнали о их гибели. Воинов опознали по ДНК.

"Они отдали свою жизнь за независимость Украины на разных участках фронта. Один – на Николаевщине, а второй – на Херсонщине. Но объединило их то, что месяцами родные не могли провести в последний путь своих самых дорогих людей…Семьи двух Героев Андрея Самчука и Богдана Рокицкого месяцами жили с верой в то, что, возможно, страшная информация от побратимов об их смерти не подтвердится. Верили, что увидят защитников в списках раненых в плену…Но, не суждено было", — рассказал мэр города Ровно Александр Третьяк.

Третьяк отметил, что Андрей и Богдан без колебаний встали на защиту родной земли, когда враг пришел на нашу землю. И совершили наибольший подвиг – отдали собственную жизнь за то светлое будущие украинцев в суверенной Украине.

8 января героев провели на последний покой. На городской площади собрались родственники, знакомые и побратими погибших.

"Невыразимая боль сжимает сердце, потому что теряем лучших, теряем тех, кто еще так много мог сделать и так много всего не успел", — Третьяк.

Напомним, ранее мы писали о том, что в боях за Украину погибли отец и сын из семьи Пидкевичей.

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