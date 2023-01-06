Доброволец из элитного польского спецназа погиб в бою с россиянами

Воину было всего 35 лет

Пока Украина находится в трауре из-за гибели украинского военного Сергея Янеца, стало известно о смерти еще одного иностранного добровольца, вступившего в ряды Вооруженных сил, чтобы защищать нашу Родину от оккупантов. 35-летний сын члена попечительского совета Хоральной синагоги в Варшаве Даниэль Штибер скончался под Бахмутом.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщили на странице Federation of Jewish Communities of Ukraine, отметив, что украинский защитник, который скончался от полученных травм по дороге в больницу, прошел серьезную военную подготовку, в том числе в элитном подразделении польского спецназа GROM.

Даниэль Штибер

С самого начала полномасштабного вторжения Даниэль Штибер помогал украинцам: сначала эвакуировал гражданских с горячих точек, а после присоединился к военным добровольцем и начал проводить учебные курсы для солдат, тренировал их.

В своей последней просьбе герой попросил собратьев передать родным, что он их любит.

"Даниэль умер, пытаясь спасти своего боевого собрата-украинца. Они не справились и погибли вместе. Даниэль испытал нестерпимую боль в течении последних трех часов своей жизни", — рассказал отец погибшего воина.

Редакция "Телеграфа" склоняет головы в скорби за нашим защитником. Вечная память герою!

Напомним, как в Ровенской области в последний путь провожали сразу двух украинских героев-военных, отдавших свои жизни за мирное будущее Украины.