Прошел Майдан и самые горячие точки АТО: под Кременной погиб украинский воин

Погибшему воину было 46 лет

В Луганской области под городом Кременная, где идут тяжелые бои, погиб украинский военный Сергей Янец. Долгое время мужчина стоял на защите Киева, а затем его отправили воевать с оккупантами на восток.

В редакцию 24 канала обратилась племянница погибшего воина и рассказала историю своего дяди. По ее словам, Сергей Янец с первых дней полномасштабного вторжения отправился защищать свою страну от захватчиков. Он всегда был настоящим патриотом и очень любил историю, потому принял серьезное решение уйти на войну.

Сергей Янец родом из города Корец Ровенской области, ему было 46 лет. Ранее он был участником Революции Достоинства, а после Майдана вступил в батальон имени генерала Кульчицкого и в его рядах боролся за независимость и суверенитет Украины в зоне АТО. Мужчина воевал в самых горячих точках на фронте с 2014 года.

Спустя несколько лет он вернулся к мирной жизни, переехал в Киев, купил квартиру, а в 2018 году женился.

Племянница вспоминает, что в первый день полномасштабной войны ее дядя приехал в Корец и она очень надеялась, что Сергей останется там вместе с семьей. Однако он привез свою семью в более безопасное место, собрал свои вещи и вернулся в столицу.

"Кто как не я", – постоянно говорил мужчина своим родным, и даже не хотел ничего слышать о том, чтобы остаться дома.

Изначально военный стоял на защите Киева, а спустя некоторое время его отправили воевать на восток Украины. Некоторое время он находился в Славянске. В августе у мужчины была ротация на две недели, он вернулся домой. Но все это время он не мог даже думать об отдыхе.

В сентябре Янец вновь вернулся на восток. На протяжении некоторого времени его родные не знали, где он находится.

27 декабря мужчина погиб под Кременной. О его смерти родственники узнали из Фейсбука. Об этом написал на своей странице собрат Сергея. Как оказалось, Янец погиб от обломков мины, смерть была мгновенной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Ровенщине провели в последний путь двух украинских военных. Одного из героев не стало под Бахмутом, другого на Запорожском направлении.