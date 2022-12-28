Пришли сотни людей: на Ровенщине провели в последний путь двух погибших героев (фото и видео)

Одного из героев не стало под Бахмутом, другого на Запорожском направлении

Украина продолжает терять цвет своей нации на кровопролитной войне против России. После новостей о гибели пулеметчика Василия Сапиги из Кривого Рога трагические известия пришли и в Ровенскую область. Сразу двух героев потеряло Корнинское территориальное общество — 28-летнего Павла Ильюка и 44-летнего Валентина Кучера.

Информацию о гибели военнослужащих передает издание "Рівне вечірнє". Обоих героев встречали на малой родине живым коридором с национальными знаменами и лампадами. Следует также добавить, что не стало бойцов в один день — 20 декабря.

Павлу Ильюку, воевавшему на Запорожском направлении, не суждено было пережить очередной вражеский обстрел. Осколочное ранение, полученное воином, оказалось несовместимым с жизнью. У 28-летнего мужчины остались убитые горем родители и сестра.

Павел Ильюк

44-летний штаб-сержант Валентин Кучер находился под Бахмутом. Медик по призванию, он выполнял эту тяжелую работу и на фронте. Погиб он вблизи Озаряновки Бахмутского района. Похоронили его в родном селе Колоденка Ровенской области. Без мужа остались жена, без отца – двое детей.

Валентин Кучер

На прощание с обоими военнослужащими пришли многие местные жители. Многие несли украинские флаги и зажженные свечи в знак уважения.

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