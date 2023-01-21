Жив у Канаді, але повернувся захищати Україну: під Києвом попрощалися із загиблим у боях за Бахмут сином екс-нардепа

Чоловік повернувся до України, щоб стати військовим медиком

У п’ятницю, 20 січня, у селі Чабани під Києвом відбулися похорони бойового медика Міжнародного легіону, громадянина Канади Григорія Цехмістренка, який напередодні загинув у боях за Бахмут.

Як повідомляє Новинарня, хоча 28-річний чоловік народився в Україні, але проживав у Канаді, куди емігрував разом із батьками. Попри це обривати зв’язок з батьківщиною він не став і брав активну участь у її суспільному житті. Наприклад, він брав участь у Революції гідності, а перед початком повномасштабного вторгнення повернувся, щоб стати медиком-добровольцем.

Батько українського героя Віталій Цехмістренко, нардеп 3 та 4 скликань Верховної Ради та колись відомий в Україні бізнесмен, розповів, що його син любив подорожувати, пізнавати нові культури та після війни мріяв збудувати будинок на воді.

Григорій востаннє побачився з батьками на різдвяні свята, коли ті приїхали до України, після чого він вирушив назад на фронт до Бахмута, де й загинув у ніч проти 15 січня. Сестра українського захисника повідомила, що його вбили "вагнерівці".

Нагадаємо, як Україна попрощалася з хоробрим героєм Вадимом Сичовим, який із перших днів повномасштабного вторгнення хоробро став на захист своєї Батьківщини.