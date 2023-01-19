Пройшов АТО й отримав нагороду від президента: на Донбасі загинув український захисник

Загиблому воїну було 45 років

У повномасштабній війні Україна втрачає своїх героїв, які хоробро стали на захист Батьківщини від російських окупантів. Одним із них був Вадим Вадимович Сичов, життя якого обірвалося в бою за свою країну.

Чоловік був оператором зенітного самохідного встановлення зенітного самохідно-артилерійського взводу зенітної ракетно-артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А 1619. Про це повідомили на сторінці Лозуватської ОТГ у Facebook.

Вадим Сичов народився 14 липня 1977 року у місті Горький (зараз — Нижній Новгород у рф). З 2014 року він став на захист Батьківщини у лавах ЗСУ. 2015 року брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах Донецької та Луганської областей.

2021 року чоловік добровільно вступив на службу до лав ЗСУ і брав участь стримуванні збройної агресії росії на Донбасі.

Він також проходив підготовку з ВОС-157 "Оператор ЗСУ 23-4" та отримав кваліфікацію "фахівець ІІІ класу".

У лютому 2016 року воїна було нагороджено відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції".

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, Сичов з того ж дня служив у лавах ЗСУ, захищаючи міста Херсон, Харків, Миколаїв.

13 січня стало відомо, що Вадим Сичов загинув у боях поблизу населеного пункту Водяне Ясинуватського району Донецької області. Церемонія прощання з героєм відбудеться у селі Лозуватка Дніпропетровської області 20 січня о 12:00 на вулиці Миру,16 (Меморіальний комплекс). О 11:30 починається формування "живого коридору" для зустрічі загиблого воїна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Соледаром загинув хірург із Запоріжжя Артур Пономар разом зі своєю медбригадою.