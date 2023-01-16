Пішов зі школи захищати батьківщину: у боях за Україну загинув учитель із Запоріжжя

Про смерть героя повідомили його колеги

У важких боях із російськими окупантами за Україну загинув учитель фізкультури Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" В’ячеслав Ганнич.

Сумну звістку про смерть хороброго воїна, який став на захист рідної землі, повідомили на Facebook-сторінці спецшколи, в якій він працював. Колеги висловили свої щирі співчуття родині загиблого та згадали, яким В’ячеслав Ганнич був за життя.

"Велика Сім’я Січового колегіуму у Вашій особі, Вчитель, у Вашій особі, Колего, втратила високу душу, педагогічний, людський, громадянський скарб. Його вже ніким і нічим не замінити. Не відновити, не заповнити… Не повторити Вашу теплу посмішку – учням та колегам, Ваше щире прагнення допомогти, підтримати кожного. Небесним ангелом пронеслися Ви над Січовим колегіумом, щоб тут знали, якою має бути справжня Людина. Вам би, В’ячеславе Володимировичу, творити нову повоєнну Українську державу. Вам би…"", — йдеться у повідомленні.

У загиблого воїна залишилася сім’я, діти та батьки.

В’ячеслав Ганнич

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у важких боях під Бахмутом загинув український військовий та громадський діяч Олег Юрченко.