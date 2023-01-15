Їхали рятувати побратимів: під Соледаром загинув хірург зі своєю медбригадою (фото)

Бригада загинула від прямого влучення росіян

В Україні триває повномасштабна війна, розв’язана росією, яка забирає все більше життів. Одна з таких трагічних новин прийшла до міста Запоріжжя — на війні загинув хірург із 25-річним досвідом роботи.

Як повідомляється на сайті Департаменту охорони здоров’я ЗОВА Артур Пономар — лікар-хірург у КНП "Міська лікарня №9" загинув разом із бригадою медиків, яка вирушила рятувати своїх побратимів під Соледаром.

"Ще одна болюча втрата галузі охорони здоров’я. Район Соледара… Пряме влучання", – повідомляється на сайті Департаменту.

Артур Володимирович понад 30 років працював у галузі охорони здоров’я, з них 25 – лікарем-хірургом у 9-ій міській лікарні Запоріжжя. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України став на захист рідної країни.

Колеги та близькі згадують Пономаря, як висококваліфікованого хірурга, оптиміста, порядну, щиру, чесну та світлу людину з неймовірною хоробрістю, людину з великим серцем і силою духу.

"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Не забудемо подвигів українських героїв! Вічна слава та пам'ять!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в боях на Донеччині загинув сомельє з Івано-Франківська Григорій Мороз.

Також ми повідомляли, що Україна втратила в боях з окупантами захисника — Івана Добродія.