Їхали рятувати побратимів: під Соледаром загинув хірург зі своєю медбригадою (фото)
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Бригада загинула від прямого влучення росіян
В Україні триває повномасштабна війна, розв’язана росією, яка забирає все більше життів. Одна з таких трагічних новин прийшла до міста Запоріжжя — на війні загинув хірург із 25-річним досвідом роботи.
Як повідомляється на сайті Департаменту охорони здоров’я ЗОВА Артур Пономар — лікар-хірург у КНП "Міська лікарня №9" загинув разом із бригадою медиків, яка вирушила рятувати своїх побратимів під Соледаром.
"Ще одна болюча втрата галузі охорони здоров’я. Район Соледара… Пряме влучання", – повідомляється на сайті Департаменту.
Артур Володимирович понад 30 років працював у галузі охорони здоров’я, з них 25 – лікарем-хірургом у 9-ій міській лікарні Запоріжжя. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України став на захист рідної країни.
Колеги та близькі згадують Пономаря, як висококваліфікованого хірурга, оптиміста, порядну, щиру, чесну та світлу людину з неймовірною хоробрістю, людину з великим серцем і силою духу.
"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Не забудемо подвигів українських героїв! Вічна слава та пам'ять!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в боях на Донеччині загинув сомельє з Івано-Франківська Григорій Мороз.
Також ми повідомляли, що Україна втратила в боях з окупантами захисника — Івана Добродія.