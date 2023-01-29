Війна — день 340: окупанти штурмують Бахмут і Вугледар, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Оперативно про головне 29 січня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 340 днів тому і з того часу запеклі бої не припиняються ні на день. Окупанти сфокусували свої основні зусилля на напрямі Бахмута, Вугледара та Авдіївки, а ЗСУ контратакують на Луганщині. Тим часом на Заході вважають, що невдовзі бої можуть активуватися на одному із трьох напрямків, де українські захисники можуть перейти у наступ. Цьому сприятиме і те, що росіяни дедалі гостріше відчувають "снарядний голод" і не можуть використовувати артилерію з таким розмахом, як це було в перші місяці вторгнення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У мережі з’явилися повідомлення, що в окупованому Іловайську (Донецька область) кілька ракет впали на території залізничного вокзалу, коли там відбувалося розвантаження особового складу та боєприпасів росіян.

Про те, що відбувалося 26 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 337: окупанти атакують на сході і посилюють обстріл мирних міст

Інформація за 27 січня доступна у зведенні: Війна – день 338: окупанти продовжують наступати на Бахмут, але зазнають величезних втрат

З даними за 28 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 339: окупанти тиснуть на Вугледар і штурмують Бахмут