Заморозки боевых действий не допустят: военные США приняли важное решение

Бойцам ВСУ предстоит пройти экспресс-курс обучения общевойсковому бою

Попытки кремля заморозить военный конфликт с Украиной будут на руку агрессору, поэтому США и их союзники нашли способ изменить динамику боевых действий в нашей стране.

Об этом говорится в статье в издании The New York Times.

"Из опасений того, что заморозка конфликта может быть на руку России, США и союзники в последние недели начали активнее обсуждать, как изменить динамику на поле боя в пользу Украины", — отмечают авторы статьи.

Достичь нужной динамики боевых действий поможет не только поставка самых современных видов вооружений, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерии, но и расширение обучение украинских военных ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии.

Такое обучение, по мнению американских военных, позволит бойцам ВСУ "использовать все новое оборудование в связке".

"Это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается в ВС США месяцами, если не годами тренировок", — говорится в статье.

Другими словами, украинские военнослужащие получат шанс стать настоящими "профи" в военном деле.

Напомним, США вскоре начнут обучать украинских военных управлению "убийцами танков", а Германия – использованию новейших средств ПВО.