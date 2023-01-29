Заморозки боевых действий не допустят: военные США приняли важное решение
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Бойцам ВСУ предстоит пройти экспресс-курс обучения общевойсковому бою
Попытки кремля заморозить военный конфликт с Украиной будут на руку агрессору, поэтому США и их союзники нашли способ изменить динамику боевых действий в нашей стране.
Об этом говорится в статье в издании The New York Times.
"Из опасений того, что заморозка конфликта может быть на руку России, США и союзники в последние недели начали активнее обсуждать, как изменить динамику на поле боя в пользу Украины", — отмечают авторы статьи.
Достичь нужной динамики боевых действий поможет не только поставка самых современных видов вооружений, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерии, но и расширение обучение украинских военных ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии.
Такое обучение, по мнению американских военных, позволит бойцам ВСУ "использовать все новое оборудование в связке".
"Это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается в ВС США месяцами, если не годами тренировок", — говорится в статье.
Другими словами, украинские военнослужащие получат шанс стать настоящими "профи" в военном деле.
Напомним, США вскоре начнут обучать украинских военных управлению "убийцами танков", а Германия – использованию новейших средств ПВО.