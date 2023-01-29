"Ціна боротьби висока": Залужний звернувся до українців у День пам'яті Героїв Крут

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що росія є споконвічним ворогом української нації

У неділю, 29 січня, українці схиляють голови на знак пошани до пам'яті полеглих українських захисників у битві під Крутами 1918 року. Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний не оминув увагою цей меморіальний день, підкресливши символізм того, що навіть майже через сто років після подвигу пращурів нинішнє покоління українців теж вимушене боротися за свою незалежність.

Відповідне звернення Залужного з'явилося у його офіційному Telegram-каналі. На думку Головнокомандувача, один із головних факторів, який робить нашу націю сильнішою, є пам'ять. Пам'ять як про подвиги нинішніх захисників, так і про історичні події.

"Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали", — говорить Залужний.

Він нагадав, що боротьба коштує багато, але ціна поразка, як демонструє історія, є значно вищою. Саме тому, на думку Валерія Залужного, зараз український народ не зупиниться, демонструючи шалений опір споконвічному ворогу — російській федерації.

"Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", — резюмував генерал.

Нагадаємо, що бій під Крутами відбувся 16-17 (29-30) січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, що всього в 130 км від Києва. Під час більшовицького повстання невеличкій групі українських воїнів довелося давати опір чотирьохтисячному підрозділу російської Червоної гвардії. Більшість захисників Крут (із близько 500-600 осіб — київські курсанти і представники "Вільного козацтва") навіки залишилися на полі бою. 27 юнаків потрапили до більшовиків у полон, були жорстоко страчені і поховані в одній братській могилі.

Нагадаємо, що не так давно Валерій Залужний опинився у центрі уваги через свій величезний донат на армію. Отримавши у спадок мільйон доларів, він передав його на потреби ЗСУ. "Телеграф" детально розповідав, хто саме виявився настільки щедрим, що вирішив одарувати українського головнокомандувача круглою сумою.