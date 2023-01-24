Залужний пожертвував ЗСУ нечувану суму: західні ЗМІ розкрили сенсацію — українці у захваті

Вчинок головкому ЗСУ викликав захоплення у мережі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав у спадок 1 мільйон доларів, але не став залишати гроші собі, а направив на потреби армії.

Як повідомило видання NY Times, Залужний у січні отримав ці гроші як спадок від американця українського походження Григорія Степанця.

Зазначається, що пресслужба військового відомства підтвердила, що отримала пожертву.

Водночас колишній нардеп Борислав Береза повідомив, що зміг дізнатися про те, що Степанець окрім цього заповідав по 2 мільйони доларів українським університетам — Українському католицькому університету та Києво-Могилянській академії, а ще 1 мільйон доларів передав ізраїльській армії ЦАХАЛ.

"Історія приголомшлива, а вчинок Залужного вкотре показує його суть та пріоритети. Хоча, це й не дивно", — прокоментував ситуацію Береза.

Вчинок Залужного викликав хвилю захоплення серед користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, згідно з результатами опитування за підсумком 2022 року українці склали рейтинг політичних діячів року, а Залужний у ньому опинився на другому місці, поступившись лише президенту Володимиру Зеленському.