Залужный пожертвовал ВСУ баснословную сумму: западные СМИ раскрыли сенсацию - украинцы в восторге

Поступок главкома ВСУ вызвал восхищение в сети

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил в наследство 1 миллион долларов, но не стал оставлять деньги себе, а направил на нужды армии.

Как сообщило издание NY Times, Залужный в январе получил эти деньги в качестве наследства от американца украинского происхождения Григория Степанца.

Отмечается, что пресс-служба военного ведомства подтвердила, что получила пожертвование.

Вместе с тем бывший нардеп Борислав Береза сообщил, что смог узнать о том, что Степанец помимо этого завещал по 2 миллиона долларов украинским университетам — Украинскому католическому университету и Киево-Могилянской академии, а ещё 1 миллион долларов передал израильской армии ЦАХАЛ.

"История потрясающая, а поступок Залужного в очередной раз показывает его суть и приоритеты. Хотя, это и не удивительно", — прокомментировал ситуацию Береза.

Поступок Залужного вызвал волну восхищения среди пользователей сети.

Как сообщалось ранее, согласно результатам опроса по итогу 2022 года украинцы составили рейтинг политических деятелей года, а Залужный в нем оказался на втором месте, уступив лишь президенту Владимиру Зеленскому.