Таємничий меценат, який заповів мільйон Залужному. Хто такий Григорій Степанець

Українець з Вінниці побудував успішне життя у США у 51 рік

Таємничий американський меценат, який заповів мільйон доларів головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, виявився українцем з Вінниці. Григорій Степанець був відомим науковцем у СРСР, але через громадянську позицію зазнавав переслідувань від КДБ, а вже після падіння залізної завіси, у віці 51 року переїхав у США та побудував успішну кар’єру.

Розповідаємо, що треба знати про історію з мільйоном для армії.

Спадок на армію, Могилянку та ЦАХАЛ

Валерій Залужний непублічно пожертвував весь отриманий спадок військовим, і, якби не The New York Times, про це б ніхто не дізнався. Видання розповіло про зворушливу історію із посиланням на родину американця Григорія Степанця та військову пресслужбу.

Скріншот статті The New York Times про мільйон для армії

Згодом історія потрапила в українські медіа. З’ясувалося, що Залужний спрямував ці гроші на спецрахунок Нацбанку для збору коштів на потреби армії, передає "УП". Це підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня.

"Я все своє життя віддав Збройним силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним силам України. І вдячний своїй родині за розуміння", — йдеться у коментарі Залужного.

Скріншот із заповіту Степанця, який опублікував Береза

Екснардеп Борислав Береза додав, що Степанець заповів ще по 2 млн доларів двом університетам: Києво-Могилянській академії та Українському католицькому університету (УКУ).

Додатковий мільйон Степанець залишив для ізраїльської армії ЦАХАЛ.

Що відомо про таємничого мецената

Виявилося, що особистість таємничого мецената не менш яскрава. Хоча його фотографій у публічному доступі немає, проте є інформація про професійні досягнення.

Григорій Степанець народився 1938 року в українському місті Вінниця, а його батько воював у Другій світовій війні та був убитий нацистами у жовтні 1941 року. Григорій разом з матір'ю був евакуйований на Урал, де страждав від голоду та інших труднощів. Після закінчення війни повернулися до Вінниці, їжі в місті на той час також було дуже мало. Вижили лише завдяки дядькові, який воював (був поранений і втратив ногу), який ділився з ними військовим пайком.

Степанець закінчив середню школу і в 1956 році вступив до Московського державного університету імені Михайла Ломоносова. За освітою математик, хімік, мав ступінь магістра з математики, хімії, доктора філософії з фізичної хімії. Він вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами.

Працюючи в Геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів і поплатився за це. Його звільнили за сфальсифікованим приводом, переслідувало КДБ, і він не міг працювати. Подав заявку на отримання візи, але отримав відмову. Після приходу Горбачова до влади та послаблення, він отримав дозвіл виїхати з СРСР. У 1989 році, коли Степанцеві було вже понад 50 років, він приїхав до США і почав працювати у корпорації Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон.

Він працював розробником програмного забезпечення. Разом з іншим розробником програмного забезпечення вони винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини. Патент Степанця є у відкритому доступі

У віці 85 років Григорій Степанець помер, у відкритому доступі можна знайти інформацію про його смерть у жовтні 2022 року. Також відомо про те, що днем раніше пішла з життя його дружина Алла.

Як розповіли родичі Григорія Степанця "BBC-Україна", з любов'ю Григорія до України можна порівняти лише його любов до рослин і дерев. За даними видання, Григорій та Алла познайомилися у 1959 році, у них залишилися донька, онук і правнук.

Реакція українців

Вчинком головнокомандувача захоплюються соцмережі.

Мирослав Гай пише, що донат на ЗСУ - найкразе, що можна було би зробити з цими грошима

Деякі користувачі навіть викладають жарти про спам на електронну пошту у вигляді листів про спадок.

Реакція соцмереж на інформацію про донат Валерія Залужного для воїнів

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