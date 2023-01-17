Роботи фотокореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова візьмуть участь у благодійній фотовиставці: кошти спрямують на ЗСУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Зібрані гроші будуть направлені на допомогу ЗСУ
В Україні відбудеться чергова важлива подія. У Кримському будинку у столиці нашої країни відбудеться благодійна фотовиставка. Серед робіт багатьох талановитих українських фотографів будуть і плоди праць фотокореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.
Повний список учасників має такий вигляд: Євген Завгородній, Ян Доброносов, Роман Пєтушков, Павло Петров, Євген Котенко, Данило Антонюк.
Дата проведення заходу – 19 січня 2023 року о 18:30. Адреса — вулиця Михайла Омеляновича-Павленка 9.
Усі зібрані кошти підуть на купівлю тепловізорів для українських воїнів, які борються із окупантами на східному напрямку.