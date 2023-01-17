Работы фотокорреспондента "Телеграфа" примут участие в благотворительной фотовыставке: средства направят на ВСУ
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Собранные деньги будут направлены на помощь ВСУ
В Украине состоится очередное важное событие. В Крымском доме в столице нашей страны состоится благотворительная фотовыставка. Среди работ многих талантливых украинских фотографов будут присутствовать и плоды трудов фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.
Полный список участников выглядит следующим образом: Евгений Завгородний, Ян Доброносов, Роман Петушков, Павел Петров, Евгений Котенко, Данил Антонюк.
Дата проведения мероприятия — 19 января 2023 года в 18:30. Адрес — улица Михаила Омельяновича-Павленко 9.
Все собранные средства пойдут на покупку тепловизоров для украинских воинов, которые сражаются с оккупантами на восточном направлении.