Работы фотокорреспондента "Телеграфа" примут участие в благотворительной фотовыставке: средства направят на ВСУ

Собранные деньги будут направлены на помощь ВСУ

В Украине состоится очередное важное событие. В Крымском доме в столице нашей страны состоится благотворительная фотовыставка. Среди работ многих талантливых украинских фотографов будут присутствовать и плоды трудов фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Полный список участников выглядит следующим образом: Евгений Завгородний, Ян Доброносов, Роман Петушков, Павел Петров, Евгений Котенко, Данил Антонюк.

Дата проведения мероприятия — 19 января 2023 года в 18:30. Адрес — улица Михаила Омельяновича-Павленко 9.

Все собранные средства пойдут на покупку тепловизоров для украинских воинов, которые сражаются с оккупантами на восточном направлении.